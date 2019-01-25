В Алтайском крае мужчина убил сожительницу и спрятал её тело в кладовой

Новости 11.01.2019 21:50 67

В Павловском районе раскрыто убийство местной жительницы, замаскированное под безвестное исчезновение. Следователи предъявили обвинение 56-летнему местному жителю, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

Следствие установило, что 17 декабря 2018 года обвиняемый на почве ревности поссорился с 50-летней сожительницей. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина задушил потерпевшую тканью. Чтобы скрыть следы преступления, он выкопал яму в кладовой дома, сбросил туда тело женщины, присыпал землей и прикрыл досками.

Родственники женщины заявили об исчезновении 3 января 2019 года. Правоохранители организовали доследственную проверку. В ходе осмотра места проживания мужчины следователем было обнаружено тело потерпевшей.

Установлено, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений против личности, в том числе за убийство сожителя матери. Расследование уголовного дела продолжается.