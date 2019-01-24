Суд еще на 3 месяца продлил пребывание в СИЗО главному алтайскому антикоррупционеру

Новости 11.01.2019 19:47 47

Начальник Управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник Вадим Надвоцкий останется в СИЗО до 14 апреля. Такое решение сегодня приняла Ольга Ефремова, рассказали «Политсибру» в аппарате суда.

Заседание, на котором рассматривался вопрос о продлении меры пресечения для высокопоставленного силовика, началось в Октябрьском районном суде Барнаула в 10:00 и продлилось почти до обеда. Следователь Павел Тен попросил повторно заключить обвиняемого под стражу. Первый раз Вадим Надвоцкий был помещен в СИЗО 16 ноября по решению судьи Алексея Шалабоды.

Напомним, Надвоцкому предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ – получение взятки (ч. 6 ст. 290) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1). Если суд сочтет его вину доказанной, то антикоррупционеру грозит до 15 лет лишения свободы. Между тем адвокат Надвоцкого, Максим Гордеев, ранее рассказывал «Политсибру», что его клиент не делал признательных показаний, вопреки циркулировавшей в отдельных СМИ информации. По словам юриста, он не обладает сведениями о том, что его клиент частично или полностью признал бы свою вину.

Как уже сообщалось, Надвоцкого задержали в ноябре вместе с его бывшим коллегой Евгением Гречишкиным. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Сумма взятки – 5 млн рублей. По версии правоохранителей, в июле-сентябре 2018 года Вадим Надвоцкий вместе со своим экс-коллегой получил взятку от предпринимателя – руководителя предприятий. За эту сумму начальник дал подчиненным указание прекратить оперативно-розыскные мероприятия и другие проверки нарушений закона.