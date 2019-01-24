Около 500 населенных пунктов в Сибири попадут в зону риска в паводок 2019 года

Новости 21.01.2019 7:45 538

Весной 2019 года в регионах Сибири около 500 населенных пунктов могут попасть в зону возможных подтоплений в связи с паводками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полпреда президента РФ по Сибирскому федеральному округу Сергея Меняйло.

На заседании межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС полпред рекомендовал готовиться к худшему.

«Мы с вами должны прогнозировать... позиции наихудшего варианта. На 2019 год при неблагоприятном развитии событий в зону возможных подтоплений может попасть более 506 населенных пунктов, где проживают около 170 тыс. человек», - сказал Меняйло.

Может быть затоплено более 450 тысяч участков автомобильных дорог, 32 объекта экономики, в том числе с потенциально опасными отходами.

Также Сергей Меняйло призвал регионы, в частности Алтайский край, тщательно проработать вопросы планирования подготовки к паводковому периоду

Отметим, что в Алтайском крае пока не спешат делать прогнозы по паводку. На пресс-конференции зампредседателя краевого правительства Игорь Степаненко сообщал, что для прогнозов еще рано.