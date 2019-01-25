Не город торгашей! Как мэрия настаивает на «промышленном» имидже Барнаула

Новости 11.01.2019 20:42 64

Мэрия Барнаула выступила с публикацией, что столица края — вовсе не торговый, а промышленный город. Василий Морозов специально для «Политсибру» разобрался в том, так ли это, и предположил, зачем власти это делают.

Предыстория

Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула вышел в публичное пространство с интервью Александра Пугача. Месседж выступления: Барнаул — город всё же промышленный, хотя недалёкие люди считают, что растут только торговые центры, а производство «развалено».

Приводится много примеров того, как предприятия запускают производственные линии, вкладывают деньги в реконструкцию и оборудование, повышают объёмы выпущенной продукции. В целом же индекс промпроизводства, сообщает Пугач, в 2015-2017 годах не падал, а в 2018 году по итогам 10 месяцев и вовсе показал рост в 1,5%.

— Основной проблемой является нехватка собственных финансовых средств, а также ограниченная возможность привлечения кредитных ресурсов, — говорит председатель комитета по предпринимательству. — Тем не менее, как показывает опыт многих предприятий, проблемы эти вполне решаемы. А потому Барнаул сегодня можно смело назвать промышленным городом.

А теперь по порядку.

Торговля преобладает

Чтобы понять, насколько Барнаул «производственный» город, проанализируем данные всё того же комитета по предпринимательству. Опубликованы полные показатели пока только за 2017 год, но есть и более актуальные цифры за III квартал 2018-го.

Для анализа возьмём малый бизнес (а таковым считаются предприятия с численностью работников до 100 человек и выручкой до 800 млн рублей). Это показательно, так как в структуре предпринимательства Барнаула, по данным исследования АлтГУ за 2017 год, доля малого бизнеса составляет 54,3%, среднего бизнеса — лишь 0,3%, остальные 45,5% — КФХ и ИП.

Так вот в структуре малого предпринимательства Барнаула почти 40% занимает оптовая и розничная торговля. Обрабатывающие производства занимают лишь 17%. Это что касается числа самих предприятий. Но возьмём более показательные данные — численность занятых.

Торговля растёт

В торговле столицы Алтайского края работают 13,3 тысячи человек, и с 2016 года эта цифра существенно выросла — с 10 тысяч. В производстве же занято 8,4 тысячи работников, в 2016 году было 9,5. Мы видим очевидную динамику в росте числа сотрудников торговли. Но падение в промышленности можно, конечно, частично объяснить ростом производительности труда и автоматизацией.

Теперь возьмём оборот предприятий. По торговле в Барнауле он составляет 106,3 млрд рублей за 2017 год, и с 2015 года он вырос в 2,5 раза. По производству результаты куда более скромные — 23,7 млрд рублей оборота.

Торговля ширится

Что касается такого показателя, как обеспеченность жителей Барнаула торговыми площадями, то здесь столица края прирастает ежегодно. По данным мэрии, в 2015 году на тысячу человек в Барнауле приходилось лишь немногим больше 1 тысячи квадратных метров, то на 2018 год — уже 1363 квадрата. Рост в 30%. Есть и статистика по «качественным торговым площадям», под которыми подразумевается не вся торговля, а только отдельные крупные торгово-развлекательные центры. По этому показателю Барнаул входит в топ-20 городов России, а если без миллионников, то и вовсе на 7-м месте.

Промышленность пытается

Так что если брать основные показатели, то чисто промышленным городом Барнаул назвать вряд ли можно. Да, работает немало предприятий, и некоторые из них развиваются действительно активно. Например, «Меланжист Алтая» после покупки его федеральной компанией резко увеличил объём выпуска продукции и вложился в рост производства, из-за чего выпуск текстильных изделий и одежды в регионе взлетел на 35% и 70% соответственно. Это только один из нескольких примеров.

Но ведь фактически развивается производственная база, имевшаяся многие годы и десятилетия назад. Не хочется впадать в популизм и сравнивать нынешнюю ситуацию с советскими временами, хотя это и напрашивается само собой. Достаточно только проехать по проспекту Космонавтов и Калинина, чтобы увидеть: крупного производства в Барнауле не так много.

Заслуги мэрии

Но какое отношение имеет мэрия Барнаула к развитию промышленности? Разве она как-то способствует ему? В интервью Александр Пугач говорит о поддержке предприятий. Но — исключительно краевой. А что с муниципальной? В интервью об этом нет ничего, но в отчёте о работе комитета за 2017 год сообщается: муниципальную финансовую поддержку получили 10 субъектов малого бизнеса на сумму 4,85 млн рублей. Другая поддержка — консультационная. Так стоит ли говорить о развитии промышленности в частности и предпринимательстве вообще как о заслуге властей муниципалитета?

Можно возразить: о заслугах мэрии в развитии промышленности председатель комитета по предпринимательству Александр Пугач прямо не говорит. Это так. Но если чиновники выходят с рекламной публикацией в СМИ, сообщая о росте производства и убеждая в промышленной ориентации Барнаула, то разве не подразумевают ли они тем самым, что сделали свой вклад в развитие экономики? Скорее да, чем нет.

То, что торговля бурно развивается, это вовсе неплохо. Как минимум, это говорит о том, что жители получают улучшение качества сервиса, разнообразие продукции, возможность выбрать более низкие цены, а производители товаров — возможность их реализовать. К тому же, есть общий объективный тренд на мировом уровне на снижение занятости в производстве с одной стороны и на увеличение её в торговле и услугах. Это нормально. Как и промышленные преобразования и переход к более мелким предприятиям вообще.

Имидж — всё

Впрочем, стоп. Всё ясно. Барнаульская мэрия просто озаботилась имиджем города. Властям стало обидно, что столицу края называют «городом торгашей», городом-торговым центром, а промышленным центром — уже нет, хотя раньше-то! И здесь, пожалуй, ничего плохого нет. Намерение-то позитивное.

Но в этом ли — доказывании того, чего фактически нет, и создании имиджа — работа комитета по предпринимательству и мэрии вообще? А не в помощи малому бизнесу, в создании условий в пределах компетенций? Хотя эта работа и ведётся. Но если заглянуть за рамки выступлений в прессе и посмотреть хотя бы отчёты чиновников, то мы, увы, не увидим большого вклада. Другой вопрос, что может в этом направлении сделать муниципалитет? Видимо, немногое.

Что ж, тогда пиар — то, что остаётся.