Сахар и яйца подорожали больше всего в России в 2018 году

Новости 11.01.2019 22:48 76

По итогам 2018 года инфляция в России составила 4,3%, превысив прогнозные значения. В пресс-службе Росстата рассказали, как и какие продукты подорожали в прошлом году.

Продукты подорожали в среднем на 4,7%, непродовольственные товары на 4,1%, услуги на 3,9%. Сахар-песок за год подорожал на целых 28,3%, куриные яйца - на 25,9%, мясо и птица – на 9,7%.

Фрукты и овощи подорожали в среднем на 4,9%. Причем огурцы только за декабрь стали дороже на 37,2%, помидоры - на 22,5%, капуста - на 20%. За последний месяц года цены на всю плодоовощную продукцию выросли по сравнению с ноябрем в среднем на 8,9%.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего выросли цены на табачные изделия (+10,1%), бензин (+9,4%) и лекарства (+4,6%). В декабре валидол стал дороже на 15,2%, настойка пустырника и корвалол – на 1,7% и 1,4% соответственно.

Тарифы на ЖКУ в 2018 году увеличились в среднем на 3,7%, стоимость проезда в пассажирском транспорте - на 4,3%.

Также Росстат отмечает, что в группе услуг зарубежного туризма на 1,7-4,4% дороже стали обходиться туры на отдых в Таиланде, поездки в Китай и экскурсионные поездки в Германию. Вместе с тем цены на экскурсионные поездки во Францию и поездки на отдых в Испании снизились на 0,1%.