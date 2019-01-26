В Барнауле изменятся схемы движения трёх автобусных маршрутов

Новости 14.01.2019 16:20 83

Комиссия по организации пассажирских перевозок города Барнаула приняла решение об изменении трасс следования автобусных маршрутов №76, 120. Изменения вступят в силу с 14 января, сообщили в пресс-центре городской администрации.

С понедельника конечный остановочный пункт автобусного маршрута №76 «ул.Лазурная – мкр.Восточный» перенесут от ТЦ «Лента» на остановку «ул.Шумакова». Это связано с высокой загруженностью в часы «пик» улицы Лазурной.

Для улучшения транспортного обслуживания жителей новых кварталов изменится трасса следования автобусного маршрута №120 «мкр.Лесная Поляна – гипермаркет «Алтай»: ул.Мамонтова, ул.Новосибирская, ул.Дальняя, ул.Трактовая, ул.Попова, ул.Власихинская, ул.Сергея Ускова, малый Павловский тракт, ул.Солнечная Поляна, Павловский тракт, ул.Георгиева, ул.50 лет СССР, ул.Сухэ-Батора, ул.Малахова, ул.Эмилии Алексеевой, ул.Западная 1-я, ул.Германа Титова, пр-кт Ленина, пр-кт Космонавтов.

Также в тестовом режиме изменяется трасса следования автобусного маршрута №110 с заездом автобусов в микрорайоны Спутник и Авиатор только в обратном направлении при движении из Аэропорта.