«Мария-Ра» заняла первое место по числу магазинов в Новосибирске за 2018 год

Новости 12.01.2019 1:20 61

Барнаульская сеть «Мария-Ра» по итогам 2018 года заняла первое место в Новосибирске по количеству как новых торговых точек, так и общему количеству магазинов, пишет портал «НГС».

По данным справочника 2ГИС, количество всех магазинов формата "супермаркет" в Новосибирске (не считая пригороды) увеличилось с 598 в январе прошлого года до 666 в январе 2019 года. Прирост числа супермаркетов составил 11%. В то же время количество торговых точек, которые в 2ГИС помечены как «продовольственные магазины», сократилось с 1079 до 1031.

Лидер по количеству магазинов в Новосибирске сегодня — сеть «Мария-Ра» из Алтайского края. Ей в городских границах принадлежат 149 объектов и ещё 61 — в ближайших к Новосибирску пригородах. Из крупных игроков «Мария-Ра» стала одним из лидеров и по темпам роста, увеличив количество своих торговых точек почти на 50%.

На втором месте утвердилась сеть «Ярче!» из Томска, у которой в Новосибирске 119 магазинов. На третье место по итогам года вышла «Пятёрочка» с 80 магазинами. Раньше эту позицию в городе удерживал «Магнит» (сейчас у него 74 магазина).

Кстати, резкий прирост «Мария-Ра» объясняется тем, что новосибирские компании - «Холидей» и «Новые торговые системы» - в прошлом году активно закрывали магазины. По данным 2ГИС, «Холидей» потерял в общей сложности 34 объекта из 77 в границах города. У НТС от 70 магазинов осталось только 20. Именно резкое сокращение этих сетей позволило отчасти так быстро расти новым лидерам рынка. Все площадки, оставшиеся после закрытия магазинов новосибирских компаний, разобрали «Мария-Ра», «Пятёрочка» и «Лента».

Рост количества магазинов в прошлом году шёл на фоне очевидной стагнации розничного рынка в целом. По данным Росстата, оборот розничной торговли в первые 11 месяцев прошлого года в Новосибирской области вырос по сравнению с прошлогодними показателями всего на 2,9%.