В бийских школах повысили цены на питание, но затем «отыграли назад»

Новости 12.01.2019 0:27 72

Цена на комплексный обед в некоторых школах Бийска выросла в 2019 году. Однако потом цены вновь вернулись на прежний уровень. «Бийский рабочий» разобрался, что за фокусы произошли со школьными обедами.

В школах, которые обслуживает комбинат школьного питания «Маяк», объявили о повышении платы. Самый распространенный обед (второе, хлеб и напиток) стоил 38 рублей, но предполагалось, что цена вырастет до 48 рублей.

Для льготников обед стоит чуть более 33,85 рублей, из них 18,85 рублей платят власти, 15 рублей – родители. С Нового года стоимость родительской доплаты вырастет вдвое и составит 30 рублей.

В одной из школ изданию пояснили, что накануне получили официальную бумагу с обоснованием стоимости. Подорожание связано с тем, что увеличились закупочные цены, и то, что порции стали больше, якобы были учтены требования Роспотребнадзора.

Однако потом начальник управления образования Бийска Елена Вирбицкас заявила, что повышения не будет.

«Никакого повышения нет. На сегодняшний день цены вернулись на прежний уровень. На следующей неделе запланировано совещание по организации питания, будем рассматривать вопросы связанные, в том числе и с оплатой», - сказала она.

«БР» пишет, что всего в Бийске обеспечением школьного питания занимаются три оператора («Маяк», «Большая перемена», «Школа»). Представитель ООО «Большая перемена» увеличил цену, но произошло это еще в октябре (около 45 рублей).

Операторы школьного питания считают, что цены повышать нужно, чтобы выполнять общефедеральные нормы САНПИНа (гарнир – 180 г, котлета 80-100 г). В связи с подорожанием продуктов, цен на топливо и ростом НДС операторам не хватает заявленной суммы. Подсчитано, что необходимо 48,25 рубля.