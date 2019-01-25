Барнаульский аэропорт открыл продажу билетов на прямые рейсы в Сочи и Анапу

Новости 11.01.2019 23:50 75

Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова открыл продажу билетов на прямые рейсы в Сочи и Анапу. Об этом стало известно сегодня, 11 января.

Самолет в Сочи будет вылетать по субботам, начиная с 15 июня, в Анапу – с 18 июня по вторникам. Стоимость билета – от 9900 в одну сторону (с багажом). Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании «ИрАэро», а также в кассах аэропорта.

Сейчас из Барнаула можно улететь в семь городов: Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Казань (все - на основе регулярных рейсов), Камрань (Вьетнам), Утапао (Таиланд) и Пхукет (Таиланд). Также летом ожидаются традиционные чартеры в Турцию.

Напомним, в 2019 году три рейса из Барнаула будут субсидироваться из федерального бюджета. Жители Алтайского края смогут улететь по льготным билетам в Абакан, Казань и Томск.