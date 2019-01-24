«Алтайэнергосбыт» поменяет долги на призы

Жители Алтайского края и Республики Алтай, которые являются клиентами АО «Алтайэнергосбыт, смогут поменять свои долги на призы. Чтобы принять участие в этой акции, нужно погасить все свои долги за электроэнергию.
В рамках акции «Меняем долги на призы» в Алтайском крае и Республике Алтай будет разыграно более 500 призов. Это бытовая техника, наборы светодиодных ламп, 20%-е дисконтные карты на электротехническую продукцию.
Чтобы стать участником, необходимо погасить все имеющиеся долги за электроэнергию, включая пеню, и внести предварительный платёж за декабрь 2018 года не позднее 31 декабря текущего года.
Напомним, что оплатить электроэнергию можно любым удобным способом: банковской картой с помощью сервиса «Личный кабинет клиента» на сайте АО «Алтайэнергосбыт» altaiensb.com, а также в мобильном приложении «Алтайэнергосбыт» доступном для бесплатного скачивания в Play Market и Apple Store. Платежи можно осуществить в отделениях и устройствах самообслуживания ПАО «Сбербанк России», посредством сервиса «Сбербанк Онлайн», в офисах иных банков, осуществляющих приём платежей через Систему «Город», в отделениях ФГУП «Почта России», через кассу в офисах обслуживания АО «Алтайэнергосбыт».
«На сегодняшний день наша компания обслуживает более 442 тыс. абонентов-физических лиц в двух регионах. Радует, что большинство из них являются добросовестными клиентами. Те же, у кого платежная дисциплина пока не на высоте, могут с выгодой рассчитаться с долгами, приняв участие в акции», - отметил генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий Нагорнов.
Подробные условия акции АО «Алтайэнергосбыт» «Меняем долги на призы»:
- Данная акция не распространяется на сотрудников АО «Алтайэнергосбыт».
- Акция проводится в период с 01.10.2018г. по 30.03.2019г.
- Розыгрыш будет проведен в г. Барнауле в присутствии представителей Общества, СМИ и общественности в период с 21.02.2019г. по 28.02.2019г.
- Призы при розыгрыше будут распределены следующим образом:
Республика Алтай: 3 электрочайника, 3 утюга, 2 мультиварки, 5 наборов светодиодных ламп, 90 дисконтных карт, дающих скидку 20% на всю электротехническую продукцию, реализуемую АО «Алтайэнергосбыт» (сумма чека не должна превышать 10000 рублей).
Алтайский край: 9 электрочайников, 9 утюгов, 9 мультиварок, 19 наборов светодиодных лампочек, 360 дисконтных карт, дающих скидку 20% на всю электротехническую продукцию, реализуемую АО «Алтайэнергосбыт» (сумма чека не должна превышать 10000 рублей).
Подведение итогов (розыгрыш) будет проводиться путем использования интернет – генератора случайных цифр, который сгенерирует порядковые номера, присвоенные лицевым счетам абонентам-участникам акции. Розыгрыш состоится 28 февраля 2019 года. Его результаты буду опубликованы на сайте АО «Алтайэнергосбыт» 06.03.2019г. Публикации подлежат только номера лицевых счетов абонентов - победителей акции. Выдача призов будет осуществляться в клиентских офисах АО «Алтайэнергосбыт» на территориях обслуживания абонентов-призеров при предъявлении документа, удостоверяющего личность с 10.03.2019г. до 30.03.2019г. Подробная информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения – на сайте АО «Алтайэнергосбыт».