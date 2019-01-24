«Алтайэнергосбыт» поменяет долги на призы

Новости 11.12.2018 16:30 55

Жители Алтайского края и Республики Алтай, которые являются клиентами АО «Алтайэнергосбыт, смогут поменять свои долги на призы. Чтобы принять участие в этой акции, нужно погасить все свои долги за электроэнергию.

В рамках акции «Меняем долги на призы» в Алтайском крае и Республике Алтай будет разыграно более 500 призов. Это бытовая техника, наборы светодиодных ламп, 20%-е дисконтные карты на электротехническую продукцию.

Чтобы стать участником, необходимо погасить все имеющиеся долги за электроэнергию, включая пеню, и внести предварительный платёж за декабрь 2018 года не позднее 31 декабря текущего года.

Напомним, что оплатить электроэнергию можно любым удобным способом: банковской картой с помощью сервиса «Личный кабинет клиента» на сайте АО «Алтайэнергосбыт» altaiensb.com, а также в мобильном приложении «Алтайэнергосбыт» доступном для бесплатного скачивания в Play Market и Apple Store. Платежи можно осуществить в отделениях и устройствах самообслуживания ПАО «Сбербанк России», посредством сервиса «Сбербанк Онлайн», в офисах иных банков, осуществляющих приём платежей через Систему «Город», в отделениях ФГУП «Почта России», через кассу в офисах обслуживания АО «Алтайэнергосбыт».

«На сегодняшний день наша компания обслуживает более 442 тыс. абонентов-физических лиц в двух регионах. Радует, что большинство из них являются добросовестными клиентами. Те же, у кого платежная дисциплина пока не на высоте, могут с выгодой рассчитаться с долгами, приняв участие в акции», - отметил генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий Нагорнов.

Подробные условия акции АО «Алтайэнергосбыт» «Меняем долги на призы»: