Мэрия рассказала, почему в Барнауле огородили «горку дяди Славы»

Новости 11.01.2019 23:15 88

В Барнауле ограничили доступ к Барнаулке в районе улицы Вербной на время проведения берегоукрепительных работ, сообщили в пресс-центре мэрии. Накануне горожане беспокоились об ограждении красной лентой горки, построенной местным жителем, которого барнаульцы зовут дядей Славой.

В мэрии говорят, что сейчас идет расчистка дна Барнаулки в рамках реализации противопаводковых мероприятий.

«В рамках муниципального контракта подрядной организацией также запланированы работы по берегоукреплению, чтобы не допустить повреждение проезжей части дороги вдоль Барнаулки», - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам начальника отдела инженерной защиты комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Игоря Арапова, работы проводятся зимой из-за достаточно сильного промерзания грунта, что является оптимальным условием для передвижения землеройной техники в пойме реки.

«Барнаульцы, особенно парапланеристы и любители езды на снегоходах, предпочитают пойму реки другим местам отдыха, пользуется популярностью расположенная здесь же горка. Однако из-за работ по углублению дна уровень воды в реке постепенно понижается, в связи с чем проседает лед. На нем появились многочисленные трещины, а это – угроза жизни. Для того, чтобы не допустить трагедий из-за попадания людей на участок, где ведутся работы, ограничен доступ к нему, установлены аншлаги, предупреждающие об опасности выхода на лед», - отметил первый заместитель главы администрации Центрального района по жилищно-коммунальному хозяйству Анатолий Панченко.

Работы планируется завершить до 20 января.