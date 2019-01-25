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«Операция «Губернатор». Избирком назвал ключевые выборы в Республике Алтай

Новости
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8 сентября 2019 года, в единый день голосования в Республике Алтай пройдут выборы депутатов Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай.

На сайте республиканского избиркома сообщается, что в 2019 году истекают сроки полномочий депутатов Эл Курултай и главы Республики Алтай. По предварительным данным, на уровне местного самоуправления 8 сентября пройдут выборы глав Актельского и Турочакского сельских поселений, депутатов Куюсского сельского поселения, а также повторные и дополнительные избирательные кампании по замещению шестнадцати вакантных депутатских мандатов.

Последние выборы депутатов Госсобрания и губернатора прошли в сентябре 2014 года.

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Как напоминают «Новости Горного Алтая», тогда максимальное число голосов по партспискам получила «Единая Россия», за которую проголосовали 44,7% избирателей. На втором месте оказалась КПРФ (12,1%), на третьем – «Справедлвая Россия» (7,7%), на четвертом – ЛДПР (7,4%), на пятом – «Патриоты России» (6,2%). КПСС, «Гражданская инициатива», «Зеленые», «За справедливость!», «Яблоко», «Парнас» и «Родина» не преодолели пятипроцентный барьер.

 

На губернаторских выборах в первом туре победил действующий глава Александр Бердников (50,63%). На втором месте был Владимир Петров (36,4%), на третьем и четвертом – Виктор Ромашкин и Владимир Семенов (7,7% и 3% соответственно).

Автор: Рита Перегудова

Фото: altai-republic.ru

#республика алтай #политика #выборы