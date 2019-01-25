«Операция «Губернатор». Избирком назвал ключевые выборы в Республике Алтай

Новости 12.01.2019 15:30 92

8 сентября 2019 года, в единый день голосования в Республике Алтай пройдут выборы депутатов Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай.

На сайте республиканского избиркома сообщается, что в 2019 году истекают сроки полномочий депутатов Эл Курултай и главы Республики Алтай. По предварительным данным, на уровне местного самоуправления 8 сентября пройдут выборы глав Актельского и Турочакского сельских поселений, депутатов Куюсского сельского поселения, а также повторные и дополнительные избирательные кампании по замещению шестнадцати вакантных депутатских мандатов.

Последние выборы депутатов Госсобрания и губернатора прошли в сентябре 2014 года.

[widgetReadMore href="http://politsib.ru/news/lokot-berdnikov-i-vse-vse-vse-ekspert-ocenil-shansy-sibirskih-politikov-v-edg-2019" title="Локоть, Бердников и все-все-все: эксперт оценил шансы сибирских политиков в ЕДГ-2019"]