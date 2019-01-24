Пьяный житель Республики Алтай смертельно ранил брата и лёг спать

Новости 12.01.2019 16:15 59

В Чемальском районе возбуждено уголовное дело об убийстве местного жителя. Подозреваемым в убийстве стал брат потерпевшего, сообщили в пресс-службе Cледственного комитета по Республике Алтай.

По версии следствия, 8 января 2019 года в селе Еланда Чемальского района после совместного распития спиртных напитков между братьями возникла ссора. Один из мужчин с приложением значительной физической силы ударил своего брата охотничьим ножом не менее трёх раз в область туловища, а после этого лег спать. Потерпевший скончался утром, злоумышленник сообщил о преступлении соседям, которые вызвали работников скорой медицинской помощи и сотрудников полиции.

Подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.