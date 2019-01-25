На месте «Барнаульского разлома» может появиться стеклянный бизнес-центр

Новости 12.01.2019 17:25 74

Творческая мастерская архитектора Михаила Шмидта "М-АРТ" в Барнауле разработала новый проект коммерческого здания по улице Партизанская, 60. Этот участок освободился в 2016 году после сноса знаменитого "Барнаульского разлома", сообщает "Алтайский портал недвижимости".



Согласно рендерам, новый объект имеет полуовальную форму, полностью стеклянный фасад той части, которая выходит на проспект Ленина, и кирпичный конструктив задней стены. Здесь предусмотрено три этажа и крытая наземная парковка для гостей. Здание могло бы подойти под офисный или торгово-развлекательный центр.

Однако, в мастерской Шмидта сообщили, что пока реализация проекта находится под вопросом. У него был конкретный заказчик, но продолжит ли он его вести, окончательно не решено. Возможно, найдется другой инвестор, а может быть от идеи строительства этого здания и вовсе откажутся.

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Напомним, история "Барнаульского разлома" началась в 2006 году, когда двое бизнесменов возвели здесь элитный 7-этажный бизнес-центр. Однако, не успев завершить облицовку и внутреннюю отделку объекта, поссорились и решили поделить его пополам. В итоге постройка оказалась изуродованной и фактически распиленной на две части, а затем еще 10 лет портила облик главного проспекта города. Все эти годы шла череда судебных тяжб, в которых собственники пытались справедливо поделить землю и здание или завладеть второй половиной для завершения проекта, однако суд в итоге постановил снести многострадальный бизнес-центр.

Любопытно, что первый проект офисного здания на улице Партизанской, 60 разрабатывала эта же творческая мастерская.