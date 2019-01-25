Мэрия Бийска не согласна повышать цены на проезд

Новости 20.01.2019 17:10 259

Администрация Бийска отвергла инициативу, с которой вышли несколько автоперевозчиков. Цены на проезд поднимать не собираются.

Как сообщают «Вести 22» со ссылкой на заместителя главы Бийска Ирину Ломоносову, всего в наукограде 29 автоперевозчиков. Из них четыре настаивали на пересмотре тарифа, но экономическое обоснование оказалось очень слабым. Она рассказала, что у многих предпринимателей не ведется бухгалтерский учет, в отчетах предпринимателей уровень зарплаты намного ниже, чем должен быть МРОТ.

«То есть автоперевозчики не доплачивают водителям до минимального размера оплаты труда. Говорят, что водители работают неполный рабочий день. При этом, когда они несут документы на тарифы, то просят: поднимите нам тариф, потому что МРОТ поднялся. В общем, нестыковки. Поэтому пока никакого дела о тарифах даже не открыто», - сказала Ирина Ломоносова.

Представителям транспортных компаний рекомендовано произвести точные расчёты себестоимости проезда. Вопрос о повышении тарифов будет рассматриваться только в том случае, если в мэрию обратится не менее 50% перевозчиков.

Напомним, ранее бийские перевозчики заявили о намерении поднять цены на проезд минимум до 20 рублей.