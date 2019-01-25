Бывший красноярский депутат признал свою вину в суде по делу о взятках

Новости 12.01.2019 17:59 60

Бывший депутат Красноярского городского совета Аркадий Волков, ставший фигурантом уголовного дела о мошенничестве и взятках, признал свою вину на суде, пишет «Интерфакс-Сибирь».

«После признания всех обвинений суд будет рассматривать дело в особом порядке согласно ст. 314 УПК РФ. Когда все факты установлены, обвиняемый согласен со всеми обвинениями, ни у кого из участников процесса нет возражений, тогда суд удаляется на постановление приговора без проведения судебного разбирательства. В этом случае также подсудимому предоставляются льготы - сокращение максимального срока наказания», - пояснила старший помощник прокурора Красноярского края Ольга Гайдук.

В декабре 2018 года следователи передали в суд уголовное дело экс-депутата, возбужденное по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Согласно ст. 317 УПК РФ, назначенное судьей наказание при рассмотрении дела в особом порядке может быть не более, чем 2/3 от максимального срока, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.

Ранее сообщалось, что Волкова следователи обвиняют в том, что он организовал работу «Машины добрых дел» для решения коммунальных проблем малоимущих граждан и формирования своего положительного образа как кандидата в депутаты за счет управляющей компании, обещая оказать содействие ее деятельности.

Также следствие подозревает бывшего депутата во взятке с целью покровительства в интересах ООО «КрасТЭК». По версии следователей для работы своего проекта «Машина добрых дел», депутат договорился о трудоустройстве двоих своих знакомых и помощницы в компанию «КрасТЭК» за защиту интересов компании в красноярском горсовете. За год работы указанных сотрудников в проекте, компания выплатила им более 430 тыс. рублей.

Вынесение приговора суда по делу назначено на 23 января.