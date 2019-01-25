30 человек заболели свиным гриппом в Республике Алтай с начала года

В Республике Алтай в 2019 году уже зарегистрировано 30 случаев заболевания свиным гриппом. При этом заболеваемость ОРВИ пока находится ниже уровня эпидемического порога, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Так, с признаками ОРВИ за медицинской помощью на текущей неделе обратились 537 человек, в том числе 349 детей до 14 лет. Все случаи гриппа А (H1N1) зафиксированы у не привитых граждан. Большинство заболевших - дети, в основном из Горно-Алтайска и Маймы.

В прошлом эпидсезоне регистрация гриппа началась только в феврале, однако на этот раз первые случаи отмечены на месяц ранее.

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай рекомендует сократить время пребывания в общественных местах, где достаточно большое скопление людей и высокий риск заражения; избегать контакта с теми, кто уже заболел гриппом и ОРВИ; обязательно применять средства индивидуальной защиты; чаще мыть руки с мылом; делать регулярное проветривание и влажную уборку в помещении.