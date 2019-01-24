Зрителей заставляют покупать билеты на Универсиаду в Красноярске по новым расценкам

Новости 12.01.2019 18:59 57

Часть билетов на соревнования красноярской Универсиады аннулированы. Зрителям, которые уже оплатили их, заявили, что они должны купить новые по более высоким ценам из-за «повышенного спроса», пишет "Тайга. Инфо".

«Уважаемые зрители, сообщаем вам, что ранее билеты на фигурное катание на 8 марта продавались на дневные или на вечерние соревнования отдельно. Однако Зимняя универсиада-2019 вызвала повышенный интерес среди спортсменов, и свое участие в турнире подтвердило большее количество участников, поэтому произошли изменения в продолжительности соревнований, предусмотренных программой. В связи с этим на соревнования по фигурному катанию на 8 марта введен единый билет на весь день, дающий право посещения всех мероприятий в рамках программы. При этом стоимость билетов увеличилась, — заявили в сообществе Универсиады „ВКонтакте“. — Ранее приобретенные билеты недействительны и подлежат замене. Билетный оператор готов забронировать новые билеты на аналогичные места с удобным для зрителей способом получения на 8 марта — на весь день соревнований».

По сообщениям недовольных пользователей, они раньше купили билеты по 350 рублей, теперь же организаторы Студенческих Игр требует за них же по 700 рублей.

«То есть просто так в одностороннем порядке можно взять и аннулировать билеты? Купленные в августе? — недоумевает пользовательница Галина Тетерина. — Я планировала провести не весь день 8 марта в ледовой арене! Ребята, я понимаю, что жалобы наши-это так „сотрясание воздуха“, но я готова в прокуратуру написать заявление. Это какое-то мошенничество».

Более того, купившие билеты утверждают, что узнали о проблеме только после праздников — их не предупредили об этом по телефону. Об аннулировании билетов сообщалось только поздно вечером 3 января в паблике Универсиады.

Ситуация повторилась и с хоккеем. СМИ ранее писали о жительнице Красноярска, которой вернули деньги за билеты на хоккей, купленные более полугода назад. Представители Универсиады также объяснили возврат средств изменением количества стран-участников и сдвигами в расписании игр.