Экс-губернатор Забайкалья стала советником Минкавказа на общественных началах

Новости 12.01.2019 19:30 59

Бывший губернатор Забайкальского края Наталья Жданова не является сотрудником Министерства РФ по делам Северного Кавказа, она консультирует министерство на общественных началах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах сообщалось о том, что Жданова займет пост советника главы Минкавказа, пишет ТАСС.

"Наталья Николаевна Жданова в штате Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа не состоит, на общественных началах она осуществляет консультации министерства, в том числе по вопросам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении.

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5 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой и назначил врио руководителя региона Александра Осипова, бывшего первого заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока. Жданова возглавляла Забайкальский край с 17 февраля 2016 года.