Барнаул признали одним из наименее православных среди крупных российских городов

Новости 12.01.2019 19:57 56

Финансовый университет при правительстве РФ в преддверии зимних религиозных праздников провел исследование, посвященное вовлеченности населения российских городов в православную культуру. Как выяснилось, по данному критерию Барнаул находится на 68-м из 76 представленных.

В ходе соцопроса, проведенного в 76 городах с населением более 250 тыс. человек, респондентам задавался следующий вопрос: «Скажите пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых есть люди, активно участвующие в православной жизни – регулярно посещающие православные богослужения, участвующие в приходской жизни православных церквей,

или таких людей нет?

В ходе исследования 34% респондентов заявили о том, что в их окружении есть люди, активно вовлеченные в православную жизнь. Самый высокий уровень продемонстрировали Белгород, Воронеж, Курск, Москва и Липецк. Кроме того, православие распространено в Тамбове, Калуге, Рязани, Подольске и Саранске.

Самым православным городом Сибири стал Новосибирск. Там 26% респондентов рассказали, что среди их друзей и знакомых есть люди, активно участвующие в православной жизни. Он стал 46-м из 76-ти исследованных городов. Первым в России стал Белгород с 51 % деятельных верующих.

Барнаул вместе с Красноярском, Омском, Иркутском, Читой и Курганом поделил места с 64-го по 69-ое. Наименьшую долю активных православных в Сибири (18%) обнаружили в Улан-Удэ. Столица Бурятии обогнала лишь Якутск, Махачкалу и Грозный.

Как отмечают авторы исследования, 1 % исследуемых рассказали о наличии в своем круге общения активных католиков и 2 % - протестантов. Наибольшее распространение католицизма отмечено в Калининграде, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Москве и Мурманске. Наиболее заметное развитие протестантизма отмечено в Орле, Севастополе, Петрозаводске, Калининграде и Курске.

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