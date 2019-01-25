Военные колонны утром 14 января остановят движение на алтайских трассах

Новости 12.01.2019 20:28 69

В связи с плановым движением военных колонн 14 января будет временно ограничено движение для всех видов транспорта. Об этом информирует Госавтоинспекция Алтайского края.

Так, с 4:00 до 7:00 в понедельник будет временно ограничено движение на участке «Новокраюшкино - Первомайское – автодорога Р-256 – н.п. Озерки». На этот же трехчасовой период будет временно ограничено движение на отрезке «н.п. Б-Ключи – автодорога Р-256 – н.п. Сибирский».

Госавтоинспекция призывает участников движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.