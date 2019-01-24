Цены на четвёртый мост в Новосибирске оказались завышены в несколько раз - СМИ

Новости 12.01.2019 21:30 60

Контрольно-счётная палата (КСП) Новосибирской области выявила нарушения в смете на подготовительные работы при строительстве четвёртого моста через Обь. По мнению экспертов, цены на материалы и подготовительные работы были завышены в несколько раз.

"Выборочный анализ сметных цен на изделия и материалы показал, что они завышены по отношению к рыночным ценам от 2 до 3,5 раз", - цитирует отчет КСП "Континент Сибирь".

В связи с установленными фактами завышения сметной стоимости необходимо рассмотреть вопрос о проведении дополнительной экспертизы достоверности сметной стоимости строительства объекта. Без корректировки сметной стоимости бюджетные средства могут быть использованы неэффективно, делают вывод в КСП.

Кроме того, контрольно-счётная палата выявила и другие нарушения. Согласно документам, строительство моста должно было начаться 6 декабря 2017 года, но на момент проверки работы ещё не стартовали.