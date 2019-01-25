Без оленей и лосей: в Алтайском крае прикрыли охоту на копытных

Новости 12.01.2019 22:01 59

С 1 января в Алтайском крае закрыт сезон охоты на боровую дичь, косулю сибирскую, лося и оленя благородного, информирует офсайт правительства региона.

На данный момент разрешена охота на:

норку (европейскую, американскую), белку, куницу (лесную, каменную), хоря (лесного, степного). Сроки охоты на данный вид - с 18 августа по 28 февраля;

зайца (беляка, русака), лисицу . Сроки охоты - с 1 ноября по 31 января;

корсака, волка. Сроки охоты - с 15 сентября по 28 февраля;

кабана, бобра (европейского, канадского), колонка, рысь, горностая. Сроки охоты - с 1 октября по 28 февраля;

ондатру, водяную полевку. Сроки охоты - с 1 октября по 1 апреля;

соболя. Сроки охоты - с 15 октября по 28 февраля.

В Минприроды Алтайского края напоминают: незаконная охота наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. Кроме того, браконьеры должны возместить ущерб, причиненный государству в результате незаконной добычи объектов животного мира.