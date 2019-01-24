Без оленей и лосей: в Алтайском крае прикрыли охоту на копытных

С 1 января в Алтайском крае закрыт сезон охоты на боровую дичь, косулю сибирскую, лося и оленя благородного, информирует офсайт правительства региона.
На данный момент разрешена охота на:
В Минприроды Алтайского края напоминают: незаконная охота наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. Кроме того, браконьеры должны возместить ущерб, причиненный государству в результате незаконной добычи объектов животного мира.