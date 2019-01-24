Барнаульский школьник угодил под колеса внедорожника на пешеходном переходе

Новости 12.01.2019 23:00 56

Несовершеннолетний ребенок пострадал в ДТП, которое произошло 11 января в районе дома № 12 по улице Петра Сухова в Барнауле.

Как пишет "Комсомольская правда", 31-летний водитель, управляя автомобилем «Лексус RX 330», сбил 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. Она получил телесные повреждения, госпитализирована.

За 2019 год на дорогах Барнаула зарегистрировано 20 ДТП, в которых два человека погибли и 23 получили травмы. Из них 10 наездов на пешеходов, в которых один человек погиб и девять получили повреждения. На переходах зарегистрировано четыре ДТП, один человек погиб, три человека пострадали.

"Сколько еще человек должно пострадать либо погибнуть, прежде чем мы остановимся и осознаем, что управляем источником повышенной опасности?! Мы возлагаем на себя ответственность не только за самих себя и людей, которые находятся с нами в автомобиле, но и за других участников дорожного движения, и в первую очередь - пешеходов. Водители помните, на дороге дети и они беззащитны", - говорят в ГИБДД.