Бийчан, как и жителей других регионов, продолжают пугать мандаринами. Звуковые и текстовые сообщения в популярных мессенджерах в основном перекидывают друг другу молодые мамы. Предостерегают от покупки мелких китайских мандаринов, пишет "Бийский рабочий".
В сообщениях люди указывают, что после их употребления у детей поднимается температура до 40, они попадают в реанимацию, где спасти их не удается. В зависимости от региона указывают, где якобы случились несчастья. Например, для Алтая «выбрали» Заринск. В других сообщениях указывают, что дети погибли в Новосибирске. И обязательно добавляют, что врачи полушепотом говорят, что таких случаев – десятки, и виной всему – мандарины, якобы зараженные гриппом.
Те же сообщения пересылают и в других регионах, изменяя разве что города. Примечательно, что сообщение о зараженных мандаринах появляются в этот период года уже на протяжении нескольких лет. Роспотребнадзор даже прокомментировал ситуацию.
В связи с распространением сообщений через мессенджеры в ряде регионов о якобы поставке в Российскую Федерацию из Китайской Народной Республики мандаринов и бананов, зараженных вирусом гриппа и/или ротавирусной инфекцией, Роспотребнадзор сообщает. Грипп передается от человека к человеку. Основные пути передачи гриппа – воздушно-капельный и контактно-бытовой. Заразиться можно через выделения больного человека. При попадании на предметы вирусы остаются жизнеспособными только в течение 2-8 часов. При этом через питьевую воду и продукты питания вирусы гриппа не передаются.
Источником ротавирусной инфекции является больной человек, или вирусоноситель. В быту заражение происходит при уходе за больным и общении с ним через руки, загрязненные выделениями больного. Руками, в свою очередь, загрязняются посуда, игрушки, белье, а также пища и вода. На руках вирус может сохраняться не менее 4 часов.
При проведении лабораторных исследований вирус гриппа и ротавирусная инфекция на фруктах не обнаружены.
Вместе с тем, все фрукты овощи перед употреблением необходимо тщательно мыть перед едой во избежание кишечных инфекций.
Ситуация находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.