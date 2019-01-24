Бийчан снова пугают сообщениями о смерти детей, заразившихся гриппом через мандарины

Новости 12.01.2019 23:36 67

Бийчан, как и жителей других регионов, продолжают пугать мандаринами. Звуковые и текстовые сообщения в популярных мессенджерах в основном перекидывают друг другу молодые мамы. Предостерегают от покупки мелких китайских мандаринов, пишет "Бийский рабочий".

В сообщениях люди указывают, что после их употребления у детей поднимается температура до 40, они попадают в реанимацию, где спасти их не удается. В зависимости от региона указывают, где якобы случились несчастья. Например, для Алтая «выбрали» Заринск. В других сообщениях указывают, что дети погибли в Новосибирске. И обязательно добавляют, что врачи полушепотом говорят, что таких случаев – десятки, и виной всему – мандарины, якобы зараженные гриппом.

Те же сообщения пересылают и в других регионах, изменяя разве что города. Примечательно, что сообщение о зараженных мандаринах появляются в этот период года уже на протяжении нескольких лет. Роспотребнадзор даже прокомментировал ситуацию.