Детдома в Алтайском крае будут модернизировать

Новости 20.01.2019 20:50 220

В Алтайском крае разработают комплекс мер по совершенствованию детских домов-интернатов. Речь об этом шла на встрече министра социальной защиты края Натальи Оськиной и уполномоченного по правам ребенка Ольги Казанцевой.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Алтайском крае два детских дома-интерната для детей-инвалидов, в которых проживают более 150 воспитанников. По мнению Ольги Казанцевой, деятельность этих организаций требует совершенствования в исполнении рекомендаций индивидуальных программ абилитации/реабилитации инвалида с учетом современного уровня развития реабилитологии, лучших подходов в коррекционной педагогике и психологии.

Кроме того, в домах-интернатах проживают до 90% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Поэтому следует усилить работу служб по содействию семейному устройству детей.

Наталья Оськина отметила, что регионе с 2013 года действует «дорожная карта» по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения региона. Одно из ключевых мероприятий плана - введение и распространение стационарозамещающих технологий в краевых учреждениях стационарного социального обслуживания.