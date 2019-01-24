Малый и средний бизнес в Алтайском крае брал в долг охотнее, чем годом ранее

Как сказано на сайте краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, малый и средний бизнес региона увеличил объем привлекаемых банковских средств на 126,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в том числе индивидуальные предприниматели – на 128,9%. Темп роста кредитования предпринимательства в регионе превышает общероссийский показатель (112,3%) и средний по СФО (114,3%). Также отмечается увеличение доли кредитов малого и среднего бизнеса в общем объеме вновь выданных кредитов хозяйствующим субъектам с 47,5% до 55,5%.

Росту кредитования способствует деятельность финансовых институтов поддержки предпринимательства (региональной гарантийной организации и Алтайского фонда микрозаймов), а также реализация в регионе федеральных программ льготного кредитования. Объем привлеченных субъектами предпринимательства заемных средств из указанных источников в 2018 году составил 2,8 млрд рублей.