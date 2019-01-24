Барнаульцам предлагают пробежать «призовой» лыжный марафон сразу после Крещения

Новости 13.01.2019 1:31 62

20 января на барнаульской «Трассе Здоровья» пройдет лыжный марафон «Динамо – Зимари – Динамо». Длина дистанции - 50 км, преодолеть ее предлагается классическим стилем. Информация выложена на сайте компании "Мария-Ра".

Для участников, покоривших всю марафонскую дистанцию, будет приготовлено более 1000 фирменных наборов и подарочных сертификатов на покупки в торговой сети.

Сбор участников и регистрация на старте - с 9:00 до 11:00. На трассе будут развернуты четыре пункта питания – на старте (финише), а также на 5, 15 и 25 км дистанции. Кроме того, любителей активного отдыха ждут витаминный чай и сладости. В течение дня на лыжной базе «Динамо» будут работать раздевалки и теплый гардероб, где можно оставить на хранение свои вещи, а также сервисные пункты и кафе.

По прогнозам синоптиков, на выходные дни 19-20 января ожидается теплая погода: днем минус 5-7, ночью минус 10-12.