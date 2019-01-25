В Иркутской области 29 вагонов с углем сошли с рельсов

Новости 13.01.2019 16:41 102

Вчера, 12 января, в Иркутской области на перегоне Делюр - Тыреть Восточно-Сибирской железной дороги с рельсов сошли 29 вагонов. Движение перекрыли в обе стороны, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ведомство уточнило, что на месте происшествия работали восстановительные поезда, проводились аварийные работы. Также в ликвидации аварии было задействовано девять единиц тяжелой гусеничной техники и около 300 специалистов. Повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях.

Следственный комитет по Иркутской области назначил доследственную проверку по данному факту.