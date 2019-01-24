Прогноз ЧС до 17 января опубликовали алтайские спасатели

Новости 13.01.2019 17:25 68

С 13 по 17 января в Алтайском крае ожидается усиление ветра. Средняя температура воздуха составит -14…-12˚С, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», преобладающая ночная температура воздуха на территории региона до 17 января - от -16 до -12˚С, дневная - от -15 до -10˚С. Осадки, преимущественно слабые. Ветер усилится до 17-19 м/с.

В течение всего периода сохраняется риск возникновения техногенных пожаров, а также происшествий на автомобильном транспорте, объектах ЖКХ и акваториях. Вероятен рост обращений людей в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом.