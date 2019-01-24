Девятилетний ребёнок провалился в канализационный люк в Колывани

Новости 13.01.2019 18:55 113

В посёлке Колывань Новосибирской области в открытый канализационный люк упал девятилетний ребёнок. Друг мальчика позвал на помощь, но мальчик нахлебался ледяных канализационных стоков, сообщил «Горсайт».

ЧП произошло 10 января.

«Дети решили поиграть, делали окоп, по словам матери, ребёнок раскопал сугроб и рухнул в открытую яму, наглотался воды», — рассказала журналистам знакомая семьи пострадавшего.

Факт происшествия подтвердили в прокуратуре Колыванского района. Заместитель прокурора района Антон Агафонов отметил, что следственный комитет начал доследственную проверку по данному факту.

Когда друг мальчика позвал на помощь, пострадавшего ребёнка вытащили взрослые. Администрация и управляющая компания отказались от ответственности за открытый колодец.

«Мы обслуживаем дом №1. Яма находится на территории дома №5, который не обслуживается ни одной управляющей компанией, получается, что яма находится на территории, которая принадлежит муниципалитету, но никак не управляющей компании. На нашей территории все люки обслуживаются, очищены. Мы даже не знали, что на той территории есть какой-либо люк до вчерашнего дня. Мы считаем, что этот вопрос надо переадресовать администрации», - пояснила директор управляющей компании «ЖКХ Колывань» Марина Жукова.

Ребёнка осмотрела бригада скорой помощи, состояние ребёнка удовлетворительное, внешних повреждений нет. Мама мальчика подтвердила, что несовершеннолетний не пострадал.

Глава района лично посетил семью. Также он провёл рабочее совещание, на котором было поручено главе рабочего посёлка Колывань провести инвентаризацию канализационных колодцев, строительных ям, ремонтных котлованов.