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Трое учителей с судимостью работали в образовательных учреждениях Республики Алтай

Новости
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Прокурор Кош-Агачского района направил директорам нескольких общеобразовательных учреждений представления об устранении нарушений Трудового кодекса РФ. Как выяснила районная прокуратура, в трёх образовательных учреждениях преподавали учителя, которые ранее имели судимость за тяжкие преступления, сообщили «Новости Горного Алтая».

Согласно статье Трудового кодекса РФ, к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. В ходе прокурорской проверки установлено, что один из преподавателей Бельтирской средней школы имеет судимость за совершение тяжкого преступления. Подобные случаи обнаружились в Кокоринской средней школе и Кош-Агачском центре дополнительного образования детей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Алтай, устранение нарушений поставлено на контроль.

Автор: Анна Перевощикова

#прокуратура #республика алтай