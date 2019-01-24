Бродячие собаки и пьяные родители: СК Алтайского края рассказал о звонках на линию «Ребенок в опасно

Новости 13.01.2019 20:43 65

В СУ СК РФ по Алтайскому краю с целью незамедлительного реагирования на обращения граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении детей в круглосуточном режиме организована работа телефонной линии «Ребенок в опасности». В 2018 году в следственное управление поступило порядка 7 тыс. таких звонков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Лишь 23 из 7 тыс. звонков относились к компетенции следственных органов, 11 из них касались вопросов неправомерных действий, совершенных в отношении несовершеннолетних. Например, воспитатель одного из детских садов Барнаула обратилась с сообщением о нахождении на территории детсада стаи бродячих собак. Данная информация была передана в прокуратуру Алтайского края.

Одно сообщение передано в органы внутренних дел. В мае 2018 года на телефонную линию позвонил пятилетний мальчик, который рассказал, что его родители, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, спят, а он находится без присмотра. Сообщение передали в отдел полиции Барнаула для проверки и принятии оперативных мер к обеспечению безопасности ребенка.

Следственный комитет по Алтайскому краю напоминают, что дети, их родители, а также все неравнодушные граждане, обладающие информацией о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних, могут позвонить по номеру телефона 8 (3852) 29-80-95, для абонентов сотовых операторов – 123.