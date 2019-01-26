Два жителя Бердска убили женщину ради автомобиля

Новости 13.01.2019 21:34 95

В Новосибирской области расследуется уголовное дело по факту убийства женщины в Бердске. Ранее 34-летняя женщина считалась пропавшей без вести, сообщили в региональном следственном комитете.

Следствие установило, что в конце 2018 года два жителя Бердска решили у продавцов автомобилей забирать машины, а последних убивать. До 11 января 2019 года они просматривали автомобили, выставленные на продажу, однако по определённым причинам совершить задуманное не получилось. 11 января этого года злоумышленники встретились с продавцом автомобиля Peugeot 407. При осмотре авто они задушили женщину, а после этого направились в Кемерово для перепродажи машины. По дороге они спрятали труп потерпевшей.

В настоящее время мужчины задержаны, с ними проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.