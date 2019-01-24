Более 50 домов в Барнауле остались без тепла из-за коммунальной аварии

Новости 20.01.2019 17:26 105

20 января в 5:30 утра на улице Горно-Алтайская,7 обнаружили повреждение теплосети на трубопроводе диаметром 300 мм.

Как сообщили в пресс-центре администрации Барнаула, под отключение горячей воды и отопления попали 52 жилых дома, четыре детских сада, детская больница, две школы и колледж.

По данным на 9 утра, повреждение устраняет бригада БТСК в составе 14 человек и 7 единиц техники, а также бригада ГО и ЧС по Барнаулу.

По словам председателя комитета по энергоресурсам и газификации Александра Кощеева, на месте аварии ведутся сварочные работы, сил и средств достаточно.

ЧП находится на контроле у главы города Сергея Дугина.

Напомним, ранее в конце прошлого года коммунальные аварии в этом районе уже случались неоднократно.