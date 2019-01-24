20 января в 5:30 утра на улице Горно-Алтайская,7 обнаружили повреждение теплосети на трубопроводе диаметром 300 мм.
Как сообщили в пресс-центре администрации Барнаула, под отключение горячей воды и отопления попали 52 жилых дома, четыре детских сада, детская больница, две школы и колледж.
По данным на 9 утра, повреждение устраняет бригада БТСК в составе 14 человек и 7 единиц техники, а также бригада ГО и ЧС по Барнаулу.
По словам председателя комитета по энергоресурсам и газификации Александра Кощеева, на месте аварии ведутся сварочные работы, сил и средств достаточно.
ЧП находится на контроле у главы города Сергея Дугина.
Напомним, ранее в конце прошлого года коммунальные аварии в этом районе уже случались неоднократно.