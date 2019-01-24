В новосибирском аэропорту на 19 часов задержали рейс в Сочи

Новости 13.01.2019 22:49 77

В новосибирском аэропорту Толмачево на 19 часов задерживают рейс в Сочи. Аналогичная проблема и с рейсом из Сочи в Новосибирск. Жительница Барнаула рассказала корреспонденту «Политсибру», что задержка длится уже более 15 часов.

Пассажиров, которые не могут улететь в Сочи, разместили в гостиницах Новосибирска. Причину задержки рейса не пояснили.

Читатель «NGS» рассказал, что пассажиры возмущены задержкой. Представитель компании-перевозчика пояснила, что перенос рейса связан с погодными условиями в Сочи, однако остальные рейсы вылетают из аэропорта Адлер нормально, по расписанию.

В пресс-службе авиакомпании «Россия» сообщили, что задержки вылетов связаны с метеусловиями в Сочи.