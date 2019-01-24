Движение поездов после схода вагонов в Иркутской области полностью восстановлено

Новости 13.01.2019 22:57 77

Движение на железнодорожном участке Делюр - Тыреть в Иркутской области, где произошел сход вагонов, полностью восстановлено. В ликвидации аварии было задействовано более 300 человек, сообщил ТАСС.

В РЖД пояснили, что из-за ЧП были задержаны два пассажирских поезда: №5 Улан-Батор - Москва и №100 Москва - Владивосток.

«13 января в 01:58 по московскому времени движение поездов на участке Делюр - Тыреть ВСЖД было полностью восстановлено», - говорится в сообщении Восточно-Сибирской железной дороги.

Напомним, в результате схода с рельсов 29 вагонов с углем никто не пострадал.