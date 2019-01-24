О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями Вторая волна закрытия ТЦ ЕДГ-2019 Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!

Движение поездов после схода вагонов в Иркутской области полностью восстановлено

Новости
77
0

Движение на железнодорожном участке Делюр - Тыреть в Иркутской области, где произошел сход вагонов, полностью восстановлено. В ликвидации аварии было задействовано более 300 человек, сообщил ТАСС.

В РЖД пояснили, что из-за ЧП были задержаны два пассажирских поезда: №5 Улан-Батор - Москва и №100 Москва - Владивосток.

«13 января в 01:58 по московскому времени движение поездов на участке Делюр - Тыреть ВСЖД было полностью восстановлено», - говорится в сообщении Восточно-Сибирской железной дороги.

Напомним, в результате схода с рельсов 29 вагонов с углем никто не пострадал.

Автор: Анна Перевощикова

#сибирь #иркутская область #происшествия