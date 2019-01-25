От 500 тысяч рублей и больше: HeadHunter назвал самые «дорогие» вакансии для россиян

Новости 13.01.2019 23:11 91

Российская компания HeadHunter опубликовала январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий. Больше всего денег предлагают врачу акушеру-гинекологу-репродуктологу, сообщили «РИА-Новости».

Врач акушер-гинеколог-репродуктолог, согласно вакансии, может получать ежемесячно от 574 тыс. рублей до вычета НДФЛ. Аналогичную сумму (от 500 тысяч рублей на руки) предлагают техническому директору и менеджеру по продажам нефтепродуктов.

Далее следуют вакансии Python developer (4 тыс. долларов на руки) и финансового директора (от 500 тысяч рублей до вычета НДФЛ).

Также в топ-10 предложений с самыми высокими зарплатами вошли вакансии командира воздушного судна, директора по рекламе и маркетингу, коммерческого директора, Senior Java Developer и стоматолога-ортопеда.