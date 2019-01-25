О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями Вторая волна закрытия ТЦ ЕДГ-2019 Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!

В Калманском районе водитель иномарки насмерть сбил пожилую женщину

Новости
73
0

Сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края проводят проверку по факту ДТП. В результате аварии погибла женщина 1948 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Смертельное ДТП произошло сегодня, 13 января, в селе Калманка Калманского района на улице Буденного в районе дома № 25. Предварительно установлено, что жительница села Калманка, управляя автомобилем Toyota, сбила пешехода - женщину, которая двигалась по краю проезжей части попутно движению машин.

Женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Автор: Анна Перевощикова

#алтайский край #дтп #происшествия