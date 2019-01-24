В Калманском районе водитель иномарки насмерть сбил пожилую женщину

Новости 14.01.2019 0:05 66

Сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края проводят проверку по факту ДТП. В результате аварии погибла женщина 1948 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Смертельное ДТП произошло сегодня, 13 января, в селе Калманка Калманского района на улице Буденного в районе дома № 25. Предварительно установлено, что жительница села Калманка, управляя автомобилем Toyota, сбила пешехода - женщину, которая двигалась по краю проезжей части попутно движению машин.

Женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.