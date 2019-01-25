Водитель автокрана пытался передать телефоны и сим-карты в томскую колонию

Новости 14.01.2019 0:50 73

Оперативные сотрудники исправительной колонии №3 УФСИН России по Томской области предотвратили попытку доставки в колонию телефонов и сим-карт. Передать запрещенные предметы пытался водитель автокрана, сообщил «Коммерсантъ-Сибирь».

Полиэтиленовый пакет с пятью сотовыми телефонами, флеш-картами и сим-картами был обнаружен в ходе досмотра автокрана на транспортном контрольно-пропускном пункте. Предметы обнаружили под обшивкой кабины.

Спецавтомобиль выполнял на территории колонии разгрузочные работы. Оперативники установили, что водитель был судим и ранее уже отбывал наказание.