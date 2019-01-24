«Фекалии текут прямо в Бию»: жители наукограда пожаловались на директора речпорта

Новости 14.01.2019 14:45 64

Жители Бийска пожаловались на директора местного речпорта Виктора Франка. По мнению горожан, коттедж известного в наукограде предпринимателя построен с нарушениями. В результате канализация сливается прямо в Бию.

В небольшом 1,5-минутном видеоролике (есть в распоряжении «Политсибру») говорится о том, что дом Виктора Франка находится по адресу: Телеграфный переулок, 1. Трехэтажный коттедж стоит непосредственно на берегу Бии. Однако строители, равно как и сам хозяин, очевидно, не слишком заботились об экологии: канализационная труба диаметром 500 мм выведена прямо в реку.

Вот уже на протяжении нескольких лет фекалии и вся химия после стирок стекают в Бию. Более того, буквально в нескольких сотнях метров ниже по течению в летнее время находится городской пляж, где отдыхают и купаются взрослые и дети.

Зимой же здесь организовывают крещенскую купель. В ней омывают свои тела верующие, кто-то и вовсе берет святую (как он думает) воду для питья. Можно представить себе, что это за вода и что в ней находится, рассуждает автор ролика.

«Кроме того, канализация течет практически постоянно. Таким образом, он травит всех окружающих. Делаем выводы», - говорится в видеосюжете.

Не отрицая того факта, что сброс канализационных стоков напрямую в реку является грубым нарушением, все же, учитывая объем сточных вод с одной стороны, и характеристики реки с другой, вряд ли канализация из одного отдельно взятого дома несет прямую угрозу здоровью населения.