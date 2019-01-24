Продукты и топливо выросли в цене в сибирских регионах

Новости 14.01.2019 15:20 69

В январе в нескольких регионах Сибири выросли цены на продукты и топливо. Некоторые виды продуктов подорожали сразу на несколько процентов, сообщает Тайга.инфо.

Так, Росстат отчитался о повышении цен на продукты в Забайкалье. За две недели огурцы подорожали на 6,5%, куриные яйца — на 3,7%, помидоры — на 2,6%, подсолнечное масло и яблоки — на 1%. Однако цены на молоко и муку несколько снизились.

Местные органы статистики также рассказали о росте цен. В декабре 2018 года, по данным Кемеровостата и Томскстата, инфляция составила 0,9% и по итогам года вышла на 4,5%, превысив среднероссийские 4,3%.

Кроме того, в Иркутской области товары в декабре также подорожали почти на 1%, а годовая инфляция достигла 4,97%.

Касаемо топлива, например, на заправках АО «Томскнефтепродукт» («Роснефть») литр дизеля подорожал на 1,61% до 47,3 рублей с 27 декабря по 10 января. На заправках «Газпромнефть-Центр» цена на дизель выросла с 47,3 до 47,8 рублей.

«Рост цен на дизельное зимнее топливо связан с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Данное повышение цен предусмотрено соглашением, принятом на совещании у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака с участием глав крупнейших компаний и независимых производителей нефтепродуктов», - отмечают в региональном УФАС.

В столице Забайкальского края — Чите — дизель подорожал на 0,2% с 24 декабря по 9 января. Литр АИ-95 стал дороже на 0,1%, АИ-92 — на 0,2%, АИ-98 — на 0,3%.