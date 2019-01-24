Обеды для барнаульских школьников подорожали на 10 % с Нового года

Новости 14.01.2019 14:10 63

С 1 января в общеобразовательных учреждениях Барнаула повысили стоимость питания. Родители одной из гимназий города предоставили «Политсибру» документ, который комитет по образованию разослал для ознакомления в образовательные учреждения.

Согласно циркуляру (подписан председателем комитета Натальей Полосиной), причинами повышения стали «складывающиеся финансово-экономические показатели, а именно, рост цен на сырье, горюче-смазочные материалы, транспортные расходы, услуги по обеспечению производственного процесса (проведение лабораторных анализов по производственной программе, медосмотр и др.), уровень инфляции за период 2016-2018 годов».

Кроме того, в документе уточняется, что последний раз цены на питание поднимали в школах города в сентябре 2016 года.

Итак, с января 2019-го питание подорожает в среднем на 10%. Для учеников младших классов стоимость обеда увеличится на 5 рублей. Новая цена составит 60 рублей в день. Нетрудно посчитать, что при шестидневной учебной неделе питание обойдется родителям в 360 рублей. За месяц эта сумма составит уже 1440 рублей.

Для учеников средних и старших классов цена вырастет с нынешних 65 рублей до 72 рублей. К слову, такой же ценник установят и для учащихся групп продленного дня. В свою очередь тем, кто учится в кадетских классах, придется выложить 120 рублей (двухразовое питание), либо 140 рублей (трехразовое питание).

«О том, что цены планируется поднять с Нового года школы были предупреждены заранее, в середине декабря. Однако никакой разъяснительной работы с родителями, насколько нам известно, руководителями учебных заведений не проводилось. Эта информация не стала достоянием общественности. Признавая сам факт необходимости индексации цен на питание в школьных столовых, хотелось бы отметить, что информирование родителей и самих учеников должно идти заблаговременно. Здесь же получается, людей просто поставят перед фактом», - сообщил «Политсибру» источник в комитете по образованию.

Стоит напомнить, что аналогичная ситуация сложилась и в Бийске. Но в отличие от краевой столицы, в наукограде цены на комплексный обед в некоторых школах сначала подняли, а затем вернули на прежний уровень. О повышении стоимости объявлял комбинат школьного питания «Маяк». Предполагалось, что цена на самый распространенный обед (второе, хлеб и напиток) вырастет с 38 до 48 рублей. Позже начальник управления образования Бийска Елена Вирбицкас заявила, что повышения не будет. Вопрос всё же рассмотрят на совещании в январе.