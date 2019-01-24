Алтайские водители не столкнутся с повышением стоимости ОСАГО

Новости 14.01.2019 15:51 66

Большинство страховщиков в Алтайском крае сохранят текущее значение базового тарифа по ОСАГО или даже снизят его. Об этом свидетельствует опрос страховщиков, который провел Российский союз автостраховщиков (РСА).

Алтайский край и еще более 30 регионов — в числе территорий, где стоимость ОСАГО не будет повышаться. Уточняется, что значительная часть опытных безаварийных автовладельцев заплатит за полис ОСАГО в 2019 году меньше, чем годом ранее, так как наряду с изменением тарифных ставок был изменен коэффициент возраста-стажа.

Даже в тех регионах, где базовый тариф будет повышен, система новых коэффициентов позволит использовать возможности для снижения ставок для опытных безаварийных водителей. Таким образом, большинство автомобилистов получат скидки.

Напомним, с 9 января 2019 года вступила в силу новая редакция указания Банка России о тарифах на ОСАГО. Оно расширяет тарифный коридор на 20% вверх и вниз, вводит 58 градаций по возрасту и стажу.