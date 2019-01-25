Алтайские специалисты исследуют пищевые продукты на содержание алюминия

Новости 14.01.2019 17:10 78

Специалисты алтайской лаборатории исследуют пищевые продукты на содержание алюминия. Самыми ядовитыми считаются соли алюминия (сульфаты, ацетаты, хлориды и др.), которые накапливаются в питьевой воде. Особенно чувствительны к передозировке дети, подростки и люди пожилого возраста. При отравлении могут возникать огромные проблемы с их мозговой деятельностью, а также реальными становятся гиперактивность, проявления агрессии, нарушения памяти и перевозбудимость.

Какие же причины возникновения этих неприятных процессов? Во-первых, токсическая доза – это усвоение более 50 мг элемента. А это довольно легко получить из «питания», в котором преобладают консервированные и обработанные продукты, из лекарственных препаратов, неочищенной водопроводной воды, косметики и парфюмерии, из загрязненной окружающей среды, из посуды и т.д.

Именно дешевая и легкая алюминиевая посуда, которая досталась нам от родителей, способна вызывать отравления.

Стоит упомянуть и современные косметические средства. Особенно лидируют антиперспиранты, которые 24 часа, а то и все 48 снабжают нас порцией элемента. Есть мнение, что именно они являются основными факторами развития рака молочных желез. Да и выделение пота – процесс полезный, хотя и неприятный, он позволяет внутренним органам самоочищаться. В этот список входят крема, губные помады и туши.

Проверить наличие алюминия можно лишь на основании анализов мочи, крови, волос, а еще лучше использовать более новые методы диагностики.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория проводятся исследования пищевых продуктов и кормов на содержание алюминия методом ИСП-ОЭС на спектрометре Optima 7300 DV.

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