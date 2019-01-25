Бийчане потребовали лишить мандатов депутатов, допустивших ошибки в декларациях

Новости 14.01.2019 17:48 109

12 января в Бийске прошел митинг за отставку депутатов городской думы, которые допустили ошибки в декларациях о доходах. Речь идет не только о 17 народных избранниках Бийской, но и 14 депутатах Барнаульской гордумы.

Организатором выступила алтайская ячейка партии «Коммунисты России». Первый секретарь Алтайского крайкома Сергей Матасов сообщил, что «этот митинг только начало».

«Несмотря на морозную погоду, неравнодушные жители города вышли на митинг, для того что бы выразить свое мнение и потребовать сдать мандаты 17 народным избранникам Думы Бийска и 14 депутатам гордумы Барнаула, которые исказили сведения о своих доходах и имуществе. <..> Мы обязательно будем информировать население о судебных заседаниях в отношении этих депутатов», - говорится в сообщении партии.

Отмечается также, поскольку нарушения допустили более половины депутатов, думе грозит роспуск. Участники акции убеждены, что факты нарушений – это составная часть «сформировавшейся в государстве и регионе коррупционной системы».

Как ранее писал «Политсибру», нарушения в декларациях 17 из 30 депутатов гордумы были выявлены в ходе прокурорской проверки. Чаще всего депутаты забывали указать наличие счетов в банках, доходы супругов, скрывали факты владения автомобилями и недвижимостью. Например, лидер фракции «Единая Россия» Юрий Кудинов не указал в декларации три автомобиля, снегоход и 700 тыс. рублей. Его однопартиец Николай Белозеров не указал 840 тыс. рублей дохода и банковский счет супруги.

Аналогичная ситуация в Барнаульской гордуме. Среди «провинившихся» 14 депутатов. Все депутаты считают, что нарушения, которые допущены в декларациях, носят лишь формальный характер и уж точно никакой коррупционной составляющей в этом нет.