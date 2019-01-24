Алтайский врач-онколог номинирована на Национальную премию «Мы будем жить!»

Новости 14.01.2019 18:01 67

Заведующая гинекологическим отделением Алтайского краевого онкодиспиансера «Надежда» Алефтина Красилова номинирована на Национальную премию «Мы будем жить!». Голосование на официальном сайте премии продлится до 15 января. За алтайского врача проголосовали уже почти 5 тыс. человек.

Всего на премию номинированы 69 претендентов в нескольких номинациях. Организаторами выступают Международный союз помощи и поддержки пациентов, Национальное общество детских гематологов и онкологов.

«Премия присуждается лучшим врачам-онкологам России, пациентам, которые своим примером помогают достойно пройти путь к выздоровлению, лучшим медицинским учреждениям, общественным деятелям, деятелям культуры, благотворительным организациям, социально-ответственному бизнесу, журналистам и другим неравнодушным к этой проблеме людям, которые не жалеют свои силы ради жизни пациентов», - говорится на официальном сайте премии.

В пресс-службе правительства Алтайского края рассказали, что Алефтина Красилова - врач в четвертом поколении, отличник здравоохранения. Она работает в онкологии более 35 лет, за это время её пациентками стали около 50 тыс. женщин. Под руководством врача в отделении внедряют и щадящие лапароскопические операции - через маленькие разрезы. Это позволяет женщинам быстрее реабилитироваться и избежать серьезных осложнений в послеоперационном периоде.

Церемония награждения состоится 2 февраля в Москве.